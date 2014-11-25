Украинские ВМС начали подготовку к учениям «Си Бриз-2015»

В Одессу из итальянского города Неаполь вернулась группа украинских военных моряков, которые вместе с американскими коллегами приняли участие в конференции по разработке концепции учений, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

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«Мы совместно проанализировали опыт, обретенный во время проведения учений «Си Бриз-2014» в Черном море, согласовали цель, учебные вопросы, обсудили формат, сценарий и возможный состав участников», - сообщил начальник отдела управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины капитан I ранга Александр Орехов. Кроме того, по его словам, согласовано время проведения следующих планирующих конференций и непосредственно самих учений, а также перечень стран, которые будут приглашены к участию в маневрах, проработаны определенные финансовые вопросы.

По словам представителя командования украинских ВМС, целью учений будет отработка многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. «Учебными целями учений будут отработка по стандартам НАТО действий многонациональных штабов и сил во время проведения международной операции, а также взаимодействия с кораблями и подразделениями других стран во время проведения операции многонациональных сил», - добавил Орехов.

Как планируется, участники учений отработают действия морского и берегового компонентов, с тактическим применением авиации с целью их поддержки.

Справка УНИАН. Двусторонние учения серии «Си Бриз» с приглашением представителей флотов других стран традиционно проводится в духе программы «партнерство во имя мира», в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США.