Россия в Крыму проводит стрельбы на фоне учений "Sea Breeze-2014"

Об этом сообщает ТСН.

Так, вооруженные силы Российской Федерации провели стрельбы из новейших ракетных комплексов береговой обороны "Бастион", вооруженный противокорабельной ракетой "Оникс". При этом по плану учений, комплекс должен был поразить группировки ударных кораблей противника.

Кроме того, по условному противнику "отработали" и бомбардировщики Су-24. Следует отметить, что Россия также направила свою авиацию и корабли в зону проведения учений "Си Бриз-2014".

Так, российские самолеты совершили облет канадского военного корабля Toronto, а вблизи учений были замечены корабли Черноморского флота РФ. В частности, российский разведывательный корабль "Приазовье".