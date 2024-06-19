Ранее президент Франции инициировал отправку французских инструкторов в Украину.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что в случае его назначения на должность премьер-министра Франции, он не будет отправлять французские войска в Украину и не будет отправлять ракеты дальнего радиуса действия. В то же время по его словам, Франция продолжит предоставлять боеприпасы, пишет Politico.

"Моя позиция не изменилась, и она заключается в поддержке Украины путем предоставления оборонного оборудования, боеприпасов, оперативной логистической поддержки и оборонительного вооружения, чтобы Украина могла защитить себя и удержать фронт. В отличие от президента [Эммануэля Макрона], я выступаю против отправки французских войск и солдат в Украину", - отметил Барделла журналистам в среду во время выставки вооружений Eurosatory.

Он считает, что сапоги на земле являются "красной линией".

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По информации Reuters, Барделла также исключил отправку ракет дальнего радиуса действия, которые могут поразить российскую территорию.

В то же время в Politico напомнили, что Париж и Киев заканчивают разработку планов по отправке в Украину французских инструкторов, однако эти планы могут быть подорваны, если "Национальное объединение" войдет во французское правительство после досрочных выборов. Известно, что они состоятся 30 июня и 7 июля.

В свою очередь Барделла заявил, что победа его партии не ослабит Францию на мировой арене.

"Я не намерен ослаблять голос и обязательства Франции на международной арене, и я буду относиться к этому с большим уважением", - отметил он журналистам и повторил, что его партия больше не хочет, чтобы Франция выходила из объединенного командования НАТО пока идет война в Украине.

Также в издании отметили, несмотря на то, что Барделла осудил "нарушение Кремлем территориальной целостности Украины", он подчеркнул, что планирует "избежать любого риска эскалации в отношениях с Россией, потому что РФ является ядерной державой, и я предан восстановлению мира и политической стабильности в этом регионе".

Отправка французских инструкторов в Украину - что известно

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что отправка в Украину западных инструкторов является легитимной мерой, а не эскалацией. Он отметил, что такой вопрос был поднят еще 26 февраля.

"Президент Зеленский и его министр обороны выразили четко потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет обучать. Это будут десятки тысяч новых солдат. И более эффективно и практичнее это делать на украинской территории. Это легитимная мера", - объяснил Макрон.

В то же время вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который известен своей пророссийской позицией, предложил Эммануэлю Макрону самому поехать воевать в Украину.

"Я говорю ему: Макрон, ты иди и воюй, но не зли итальянцев, которые хотят жить в мире. Никогда ни одна итальянская пуля или бомба не попадет в Россию, мы не хотим Третьей мировой войны на нашем пороге", - сказал Сальвини.

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