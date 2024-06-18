В изъятом документе предлагался более тесный "союз" с РФ и выход страны из Североатлантического Альянса.

Французская ультраправая партия "Национальное объединение" удалила часть своих предложений по оборонной политике со своего сайта. В частности, из документа изъяты разделы, которые предлагали углубить дипломатические связи с Россией, приостановить проекты сотрудничества с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО, пишет Politico.

Отмечается, что удаленные предложения были основаны на президентской кампании лидера политсилы Марин Ле Пен в 2022 году, во время которых ее партия выложила 17 тематических буклетов с изложением своих предложений во всех сферах политики. В то время как 16 буклетов остаются в сети, тот, что посвящен обороне, был удален с веб-страницы.

Так, в манифесте "Национальное объединение" выступало за отдаление от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой. Отмечая, что Вашингтон "не всегда ведет себя как союзник Франции", программа Ле Пен в 2022 году предлагала искать "союз с Россией по определенным вопросам", таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом. В отозванном документе также говорится, что Франция должна "немедленно" выйти из объединенного военного командования НАТО.

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"В последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих наиболее противоречивых позиций. В марте депутаты Национального объединения воздержались при голосовании по военной помощи Украине. ... В том же месяце восходящая звезда и президент "Национального объединения" Жордан Барделла сказал, ... что Франция должна дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть интегрированное командование военного альянса", - указывает издание.

Как известно, 9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы на 30 июня и 7 июля.

Деятельность ультраправых во Франции - последние новости

28-летний Жордан Барделла стал кандидатом от ультраправых на пост премьер-министра Франции. Если он станет главой правительства, это повысит шансы Ле Пен стать президентом, когда Франция будет выбирать главу государства в 2027 году.

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