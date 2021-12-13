В Индии мужчина пытался инсценировать свою смерть, чтобы избежать возвращения в тюрьму.
Об этом сообщили в местной полиции, пишет BBC.
36-летнему Судешу Кумару предъявили обвинение в убийстве его 13-летней дочери в 2018 году. Во время пандемии коронавируса некоторые штаты Индии условно освободили часть заключенных, чтобы предотвратить переполнение тюрем.
Мужчина был уверен, что вскоре его вернут в тюрьму, поэтому решил инсценировать свою смерть.
Читайте также"Казанского стрелка" признали вменяемым: предъявлено окончательное обвинениеТак, на пустыре обнаружили сожжённое тело мужчины, в кармане у которого нашли удостоверение личности Кумара. Его жена заявила, что опознала тело.
В ходе расследования полицейские обнаружили кадры видеонаблюдения, на которых увидели, как Кумар везет тело на велосипеде.
Мужчину задержали в доме жены, куда он вернулся после преступления. Он признался в убийстве. Его жену также задержали за участие в заговоре.
Выяснилось, что мужчина убил каменщика, которого нанял для проведения ремонтных работ в своем доме. Убитый был того же роста и веса, что и Кумар.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке бездомного мужчину подозревают в том, что он поджег елку возле здания, в котором расположены офисы Fox News, New York Post и Wall Street Journal.