Его отследили по камерам видеонаблюдения.

В Индии мужчина пытался инсценировать свою смерть, чтобы избежать возвращения в тюрьму.

Об этом сообщили в местной полиции, пишет BBC.

36-летнему Судешу Кумару предъявили обвинение в убийстве его 13-летней дочери в 2018 году. Во время пандемии коронавируса некоторые штаты Индии условно освободили часть заключенных, чтобы предотвратить переполнение тюрем.

Мужчина был уверен, что вскоре его вернут в тюрьму, поэтому решил инсценировать свою смерть.

Читайте также"Казанского стрелка" признали вменяемым: предъявлено окончательное обвинениеТак, на пустыре обнаружили сожжённое тело мужчины, в кармане у которого нашли удостоверение личности Кумара. Его жена заявила, что опознала тело.

В ходе расследования полицейские обнаружили кадры видеонаблюдения, на которых увидели, как Кумар везет тело на велосипеде.

Мужчину задержали в доме жены, куда он вернулся после преступления. Он признался в убийстве. Его жену также задержали за участие в заговоре.

Выяснилось, что мужчина убил каменщика, которого нанял для проведения ремонтных работ в своем доме. Убитый был того же роста и веса, что и Кумар.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке бездомного мужчину подозревают в том, что он поджег елку возле здания, в котором расположены офисы Fox News, New York Post и Wall Street Journal.

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Автор: Людмила Жерновская