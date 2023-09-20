В МИД Польши ожидают, что Украина изменит нарратив и подчеркнет беспрецедентную помощь Польши и поляков с самого начала войны в Украине.

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел Польши в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в котором он резко раскритиковал Польшу за введение зернового эмбарго и обвинил ее в действиях в пользу РФ.

Как сообщает Polsat News, МИД Польши сообщил украинскому дипломату о "решительном протесте польской стороны" против слов, сказанных президентом Зеленским в Нью-Йорке.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны относительно вчерашних заявлений президента Зеленского на Генассамблее ООН о том, что некоторые страны ЕС притворялись солидарными, косвенно поддерживая Россию. Заместитель главы МИД отметил, что этот тезис по отношению к Польше ложный и, к тому же, особенно неподходящий в отношении нашей страны, которая поддерживает Украину с первых дней войны", – говорится в заявлении МИД Польши.

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Также в МИД Польши подчеркнули, что давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы "не является надлежащим методом разрешения споров между нашими странами" и выразили обеспокоенность "публичным сообщением высших представителей украинской власти, которое навязывает одностороннюю точку зрения на многостороннюю проблему экспорта украинской агропродукции в соседние страны".

Отмечается, что представитель МИД передал послу Зваричу ожидания польской стороны по решению дипломатического конфликта. Власти в Варшаве ожидают, что Украина изменит нарратив и подчеркнет беспрецедентную помощь Польши и поляков с самого начала войны в Украине.

Ухудшение отношений Украины и Польши

15 сентября Польша в одностороннем порядке ввела эмбарго на украинскую агропродукцию. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию.

Выступая на Генассамблее ООН, президент Владимир Зеленский негативно прокомментировал этот шаг со стороны Польши. Он, в частности, отметил, что некоторые страны Европы, "создают триллер с зерном" и этим на самом деле "помогают создать сцену для московского актера".

А польский президент Анджей Дуда в свою очередь назвал Украину утопленником, который тянет за собой на дно спасателя.

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