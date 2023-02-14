Также достигнуто важное понимание относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков.

Украина и Великобритания имеют полное взаимопонимание позиций в вопросе современной боевой авиации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Также он поблагодарил британских друзей, премьер-министра Великобритании Риши Сунака за начатую работу, в частности в авиационном направлении.

"Мы достигли важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. Имеем хорошую договоренность относительно артиллерии и боеприпасов. Имеем полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации", - сказал Зеленский.

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Как Британия поддерживает Украину

Как сообщал УНИАН, 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский побывали на военной базе в графстве Дорсет. Там они встретились с украинскими военными, которые проходят обучение с помощью британской армии.

На совместной с Зеленским пресс-конференции Сунак заявил, что танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте. Премьер Британии подчеркнул, что Украину надо вооружить в краткосрочной перспективе и усилить - на долгосрочную.

8 февраля выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

Позже Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине. Тот отметил, что Британия не сможет быстро передать их Украине.

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