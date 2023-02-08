Британия ранее предоставила Украине тысячи зенитных ракет и системы противовоздушной обороны для сбивания вражеских целей в воздухе.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак обещает усиление украинской системы противовоздушной обороны в ближайшие недели, а относительно предоставления Украине дальнобойных ракет большого радиуса действия обсуждения еще продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сунак сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на военной базе в графстве Дорсет (Великобритания).

Сунак обратил внимание, что Зеленский сообщил о наиболее насущных потребностях Вооруженных сил Украины, и в частности, речь идет о системах противовоздушной обороны и ракетах дальнего радиуса действия. "И об этом мы ведем разговор в последнее время, а именно о том, как мы можем обеспечить противовоздушную оборону защитную для украинского населения", - сказал Сунак.

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В этой связи, как отметил Сунак, Британия предоставила Украине тысячи зенитных ракет и системы противовоздушной обороны для сбития вражеских целей в воздухе.

"И мы продолжим это делать и больше в течение ближайших нескольких недель", - сказал Сунак.

При этом, как сказал Сунак со ссылкой на слова Зеленского, наиболее решающее значение имеют основные боевые танки и дальнобойные ракеты.

Премьер добавил, что разговоры касались планов, которые будут предусматривать одержать решающую победу Украины на поле боя. Сунак признал, что для этого понадобятся дальнобойные ракеты. В то же время, по этому разговоры продолжаются и Сунак надеется, что Британия будет занимать лидерскую позицию в этом вопросе.

Британия помогает Украине: последние новости

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский улетел в Великобританию. Частью его программы были переговоры о поставках Украине истребителей.

В своей речи в британском парламенте Зеленский обратился к мировому сообществу с просьбой передать Украине современные истребители, в качестве благодарности президент подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

После переговоров с Зеленским премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что самолеты были частью разговора. Также он добавил, что "все возможно", когда речь идет о военной помощи ВСУ. "Мы подкрепили эту риторику действиями", - подчеркнул британский премьер.

Также сегодня Сунак заявил, что первые танки Challenger появятся в Украине уже в марте.

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