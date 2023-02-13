Генсек Альянса считает важным обсуждение передачи новых боевых возможностей, но ежедневно надо обеспечивать надлежащую эксплуатацию того вооружения, которое Украина уже получила.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на вероятное предоставление Украине самолетов нужно время, сейчас необходимо сосредоточиться на немедленных потребностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в преддверии двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое состоится 14-15 февраля в Брюсселе.

В частности, его спросили, разделяет ли он мнение, что возможное предоставление Украине штурмовой авиации может восприниматься как вмешательство НАТО в войну.

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Как отметил Столтенберг, надо различать два очень отличные аспекты - прошлогодние рассуждения, которые касались возможности закрытия неба над Украиной, и текущие обсуждения, касающиеся возможности предоставления Украине самолетов.

Столтенберг пояснил, что в первом случае Альянс мог бы стать непосредственным участником войны, поэтому самолеты НАТО не были направлены в воздушное пространство Украины, чтобы ввести бесполетную зону. В то же время, по его словам, предоставление Украине различных типов вооружения, чтобы она сама его применяла, не делает НАТО участником боевых действий.

"Конечно, поддержка для Украины эволюционировала, как и война эволюционировала. В самом начале огромное внимание уделялось Javelin, легкому противотанковому вооружению. И потом мы увидели срочную необходимость в артиллерии, и союзники активизировали снабжение передовой современной артиллерией. Затем главным акцентом были системы противовоздушной обороны, а сейчас - такое тяжелое вооружение, как боевые бронированные машины Stryker, боевые машины пехоты Bradley и Marder, а также основные боевые танки", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что в НАТО происходит постоянный процесс консультаций относительно того, какие типы вооружения надо отправить в Украину.

"И как вы видели в медиа, теперь также продолжается дискуссия по вопросу самолетов. И я ожидаю, что это будет рассмотрено завтра на встречах в Брюсселе (заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-9" и заседании министров обороны НАТО - УНИАН)", - сказал Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что надо говорить о срочности и скорости поставок вооружения в Украину.

"Потому что, каким бы ни было мнение относительно самолетов, на это нужно время. Сейчас необходима немедленная поддержка Украины. Поэтому мой наивысший приоритет - обеспечить то, что обязательства, которые союзники берут в отношении боевых машин пехоты, бронированной техники и боевых танков, будут выполнены как можно скорее. Потому что каждый день имеет значение", - подчеркнул Столтенберг.

Также он считает важными обсуждения между союзниками, какие "новые платформы" надо предоставить Украине, этот вопрос тоже эволюционирует.

"Но кроме обсуждения новых платформ, мы должны быть чрезвычайно сосредоточенными на том, чтобы уже переданные Украине возможности работали так, как нужно", - сказал Столтенберг и уточнил, что переданные системы ПВО и артиллерия должны иметь достаточное количество боеприпасов, проходить технический осмотр и иметь запчасти для ремонта. По его словам, это все создает огромную логистическую задачу, которая требует огромный объем поставок на ежедневной основе.

Украина попросила у Запада истребители - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 8 февраля, выступая перед британскими парламентариями, президент Владимир Зеленский призвал Великобританию и другие страны предоставить Украине боевые самолеты.

9 февраля премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов. Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу проработать вопрос о том, какие реактивные самолеты Британия может передать Украине.

В то же время Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.