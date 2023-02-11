В Великобритании вместе с украинскими танкистами проходят обучение и ремонтники танков Challenger 2.

Об этом сообщает командующий Сил логистики Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Гуляк. "Воины-ремонтники Сил логистики Вооруженных сил Украины совместно с экипажами танков усиленно проходят обучение в Великобритании по освоению, обслуживанию и ремонту танков Challenger 2", - рассказал он.

По словам Гуляка, получение знаний и навыков военнослужащими ремонтных подразделений обеспечит эффективное использование нового вооружения при выполнении боевых задач.

Видео дня

"Осваиваем вооружение государств-партнеров, чтобы эффективнее уничтожать российских захватчиков", - подчеркнул Гуляк.

Помощь Украине - что нужно знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 29 января украинские военные прибыли в Великобританию с целью прохождения обучения на боевых танках Challenger 2.

В Минобороны Украины напомнили, что Британия предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с другими странами-партнерами, которые передадут танки западного производства.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский побывали на военной базе в графстве Дорсет для встречи с украинскими военными, которые проходят обучение с помощью британской армии.

Сунак и Зеленский прибыли на вертолете. Им показали симулятор танка Challenger 2, который используется для учебных целей.

На совместной с Зеленским пресс-конференции Сунак заявил, что танки Challenger 2 попадут на линию фронта в Украине в марте. Премьер Британии подчеркнул, что Украину надо вооружить в краткосрочной перспективе и усилить - на долгосрочную.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что британские танки доставят в нашу страну авиакомпанией Royal Air Force.

Вас также могут заинтересовать новости: