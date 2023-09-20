Он будет выступать в парламенте, где, вероятно, попросит о дополнительной военной помощи.

Президент Владимир Зеленский собирается посетить Канаду на этой неделе после визита в ООН и США.

Как сообщили источники CBC News, украинский президент посетит Торонто и Оттаву, где в пятницу выступит в парламенте.

Сейчас этот визит Зеленского официально не анонсирован, а канадские и украинские чиновники отказались давать комментарии. Ожидается, что президент Украины попросит дополнительной военной поддержки у Канады.

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Председатель кафедры украинских студий Оттавского университета Доминик Арель сказал, что визит происходит в критическое время, когда война с Россией не является главной проблемой многих западных стран, включая Канаду, а контрнаступление достигает лишь умеренного прогресса.

"Ничто не заменит обращение лично. Важно подтвердить базовые принципы, почему это так важно также для канадцев, а не только для американцев или европейцев", — сказал Арель

Зеленский в США

Как ранее сообщал УНИАН, супруги Зеленские прибыли в Нью-Йорка на президентском борту 19 сентября.

Того же дня Зеленский выступил на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Ожидается, что 21 сентября Зеленский посетит Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом, а также выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин планирует встретиться с Зеленским.

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