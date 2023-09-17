Выступление состоится около 10:00 по местному времени.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне.

Об этом рассказал неназванный помощник президента Украины, передает телеканал CNN. Ожидается, что выступление состоится около 10:00 по местному времени.

Как отмечается, что в это время Зеленский будет находиться с визитом на Капитолийском холме.

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Стоит добавить, что ранее CNN утверждало со ссылкой на источник в Республиканской партии США, что Зеленский не будет выступать на заседании Конгресса во время своего визита в Вашингтон.

Визит Зеленского в США

14 сентября СМИ сообщили, что президент Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с американским коллегой Джо Байденом. Однако тогда было неизвестно, где это произойдет: в Вашингтоне или Нью-Йорке.

Уже на следующий день советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Зеленский посетит Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом в четверг, 21 сентября.

Зеленский приедет в Вашингтон на следующей неделе после того, как посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Это будет четвертая встреча Зеленского с Байденом с начала полномасштабной войны в Украине. Предыдущая была во время летнего саммита в Вильнюсе.

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