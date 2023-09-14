Также он собирается посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом NBC заявил высокопоставленный украинский чиновник. Также он рассказал, что Зеленский собирается посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Пока неизвестно, где именно украинский президент встретится с Байденом - в Белом доме в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Администрация президента США отказалась от комментариев.

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Как известно, последний раз политики встречались в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе. Кроме того, недавно Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который пообщался с Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы "продемонстрировать непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины, особенно перед лицом агрессии России".

Помощь от США - последние новости

6 сентября США объявили о передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Также Соединенные Штаты Америки объявили о выделение новой военной помощи Украине. Сумма нового пакета составляет 600 млн долларов.

Сегодня стало известно, что Украина получит от США грант в размере 1,25 миллиарда долларов. Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также тех, кто работает на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг.

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