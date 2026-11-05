Семья купила заброшенный дом в деревне и была потрясена ценами на ремонт (видео)

Хозяйка рассказала, во сколько ей обошлась новая крыша в доме, и раскрыла сумму прочих расходов.

Украинская семья приобрела дом в селе Великая Хайча в Житомирской области и сразу приступила к ремонту: хозяйка дома Юлия рассказала, как продвигается преобразование дома, и шокировала сеть ценами на восстановление жилища. Об этом она рассказала в своих постах в TikTok.

Юлия с мужем приобрели дом в июне. Хозяйка рассказала, во сколько ей обошлась новая крыша, и раскрыла стоимость других расходов.

"За работу мастерам заплатили 102 тысячи гривень. В целом новая крыша площадью 152 квадратных метра обошлась нам в 258 тыс. грн (за $5 тыс.)", - отметила женщина.

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По её словам, кроме того, 93 тыс. грн ушли на такие материалы, как металл, ветровые планки, подковы, саморезы и гвозди, а ещё 20 тыс. грн обошёлся ремонт фронтонов. Кроме того, супруги отремонтировали старую печь: на это пришлось потратить 45 тыс. грн.

В комментариях пользователи отметили, что такая стоимость ремонта только внешних работ обходится дорого.

Интересно, что когда Юлия приобрела дом, он находился в запущенном состоянии, так как в доме никто не жил в течение длительного времени. Сейчас же новые владельцы уже привели в порядок двор и продолжают ремонт внутри дома.

Покупка дома в деревне

Ранее пара из Киева решила переехать в село и приобрела там старый дом. Об этом рассказала владелица в своих соцсетях. По словам владелицы, сейчас дом больше похож на сарай, однако это не стало неожиданностью - они понимали, что более дешёвое жильё потребует немало работы.

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