Мирное соглашение по Украине может затронуть всю Европу, - Трамп

Он также нашел оправдание убийству мирных украинцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках урегулирования войны в Украине может быть достигнуто масштабное соглашение, последствия которого выйдут далеко за пределы самой страны. Об этом пишет Clash Report.

"Будет достигнуто соглашение. Это будет масштабное соглашение, и оно будет касаться не только Украины. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение. Все будут в восторге", - заявил он.

Журналист спросил его, о том, поднимали ли президент вопрос относительно того, "прямо сейчас Путин убивает мирных украинских жителей - в их квартирах, в автобусах, в школах, и постоянно делает мирных жителей своими мишенями".

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"Я всегда поднимаю этот вопрос, но говорю и об обратной ситуации - ведь с той стороны тоже убивают... Россия тоже теряет мирных жителей. Это кровавая бойня", - добавил Трамп.

Он также сообщил, что встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым, являвшимся одним из участников встречи с первой леди США Меланией Трамп. В то же время, с представителями украинской делегации Трамп не встречался.

Переговоры по Украине и Трамп

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп утратит свое влияние во внутренней политике, но продолжит доминировать во внешней, в частности в вопросе Украины.

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