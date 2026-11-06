Зеленский допустил проведение выборов в Украине, но есть нюанс

Он утверждает, что был готов организовать выборы в течение зимы, если Вашингтон смог бы договориться с Москвой о перемирии.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов в Украине в онлайн-формате.

"Мы можем рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов. Это возможно, но парламент должен будет найти решения", - сказал он в интервью ZDF.

При этом президент Украины отметил, что военнослужащие ВСУ выступают против проведения выборов, потому что у них нет возможности проголосовать.

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"Миллионы людей находятся в окопах, и технически мы не можем организовать для них голосование. Проведение выборов, когда солдаты не могут проголосовать, несправедливо. Это на 100% несправедливо", - добавил Зеленский.

Украинский лидер утверждает, что был готов организовать выборы в течение зимы, если Вашингтон смог бы договориться с Москвой о перемирии:

"Я сказал американцам: вы можете договориться с русскими о зимнем перемирии. Тогда у людей будут электричество и вода. За это время мы могли бы также провести выборы - если вы все в США захотите меня сменить. Возможно, теперь ситуация изменится, но тогда это, безусловно, было бы возможно. Так что шанс есть. Шанс был".

Разговоры о выборах в Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что вопрос выборов в Украине важен, но не является ключевой причиной продолжения войны.

"Послушайте, поднимается вопрос о выборах, и я не говорю, что он неважен. Но это не является основной причиной того, почему война до сих пор продолжается", - сказал он.

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