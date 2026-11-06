Археологи хранили странные сосуды целый век,а затем узнали, кто на самом деле их сдедал

Сто лет назад археологи, проводившие раскопки в районе залива Тампа, обнаружили фрагменты керамики с необычными для этой местности узорами.

Декорированная керамика, которая на протяжении целого столетия ставила археологов в тупик, по всей видимости, была изготовлена ​​мастерами, пришедшими с севера - из северной части Флориды, где коралловые рифы столкнулись с беспрецедентной угрозой. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Исследование 58 фрагментов показало, что сосуды были созданы из местной глины, однако при их изготовлении применялись технологии и рецептуры, характерные для северных регионов.

Сто лет назад археологи, проводившие раскопки в районе залива Тампа, обнаружили фрагменты керамики с необычными для этой местности узорами. Мотивы орнаментов напоминали стиль миссисипской культуры, которая возникла около 1000 года н. э. в долине реки Миссисипи и распространилась на значительной территории Среднего Запада и восточной части США.

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Интересно, что эта загадка носила как географический, так и культурный характер. Прибрежные поселения в районе залива Тампа, относящиеся к так называемой культуре Сейфти-Харбор (Safety Harbor), располагались за сотни километров к югу от основного ареала миссисипской культуры; их жители занимались преимущественно рыболовством и добычей морских ресурсов, а не выращиванием кукурузы.

Полуостровная Флорида, как правило, не включалась в карты распространения миссисипской культуры, а поскольку у исследователей не было инструментов для точного определения происхождения керамики, находки отправили в хранилища, оставив вопрос об их происхождении открытым.

Местная глина, северные традиции

Как сообщает Флоридский музей естественной истории, ученые применили метод нейтронно-активационного анализа, чтобы определить химический состав керамики и сравнить его с составом глины из месторождений в окрестностях залива Тампа. Результаты совпали, что доказывает: все изученные образцы были изготовлены на месте.

Можно было бы предположить простое подражание, но это не объясняет, почему декорированные сосуды отличались также по способу изготовления, подготовке глины и составу добавок (отощителей). Они были созданы методом наслоения глиняных жгутов - характерная черта миссисипской технологии, в то время как простая, утилитарная керамика изготавливалась методом лепки (техника, которую легко освоить даже без специальных навыков гончарного дела).

Кроме того, для создания декорированных изделий использовалась более качественная глина и более однородные смеси, что свидетельствует о высоком мастерстве изготовителей. Нилл Уоллис, куратор отдела археологии Флориды в музее, сказал:

"Этот вопрос оставался предметом дискуссий на протяжении ста лет. На памятниках в районе залива Тампа присутствуют некоторые черты, свойственные миссисипской культуре - например, поселения с насыпными платформами и специфическая иконография, - однако отсутствуют другие важные признаки, такие как возделывание кукурузы или использование ракушек в качестве добавок в глину. Керамика в "миссисипском" стиле всегда вызывала закономерный вопрос: как же эти предметы оказались в заливе Тампа?"

Характер, который выдает их

Самые острые подсказки были скрыты в самой глине. Мастера миссисипской культуры добавляли в глину измельченные пресноводные раковины или кусочки старой керамики, известные как грог, что помогало сосудам выдерживать высокую температуру обжига и приготовления пищи. Грог присутствовал в 80% украшенных образцов и отсутствовал в невзрачных. В большинстве невзрачных сосудов вместо этого находились сухие куски глины или песок - материалы, использовавшиеся в керамике Тампа-Бэй в течение предыдущих 3000 лет.

Петрография была инструментом для изучения внутренней структуры. Фрагменты полировали до размеров, примерно равных половине ширины человеческого волоса, чтобы свет от поляризационного микроскопа мог проходить сквозь них. Уоллис описал результат как "своего рода отпечаток пальца людей, которые это сделали". Внутри грога команда обнаружила слюду, распространенную на Флоридском полуострове, но обычно не встречающуюся на полуострове Флорида.

По словам Тревора Дьюка, начавшего исследование для своей докторской диссертации в Университете Флориды, шамот - это "простейшая техника закалки глины" в холмах Таллахасси, где расположен ближайший крупный центр миссисипской культуры.

Важно, что исследователи интерпретируют это как свидетельство того, что мигрирующие ремесленники привозили старую керамику на юг и измельчали её в глину на новом месте жительства.

Ремесло с устоявшимися традициями

Интересно, что эти пришельцы попали в регион, где существовали относительно небольшие вождества, среди которых были Токобага, Мокосо, Похой и Узита. Общины строили курганы с плоскими вершинами, но никогда не концентрировали политическую власть в масштабах крупных центров миссисипской культуры.

Андреа Торвинен, менеджер коллекций Лаборатории керамических технологий, сказала, что специализированные знания в области керамики, по-видимому, были одним из способов для пришельцев утвердить свою роль. Поскольку готовые сосуды не раскрывали рецепты глины, закалку или технику спиральной лепки, жители могли использовать их, не изучая, как их изготавливать. Исследователи предполагают, что обучение оставалось в рамках небольшой группы ремесленников, тесно сотрудничавших друг с другом. Уоллис сказал:

"Группа гончаров, изготавливавших украшенные сосуды, вероятно, обладала особым статусом, который они поддерживали благодаря этой секретной практике, даже если это не было секретом в том смысле, что никто об этом не знал", добавив, что "на самом деле, для таких секретов необходимо раскрывать некоторые детали, чтобы люди знали, что существует секрет".

В каждом исследованном сосуде с добавлением шамота была обнаружена более старая керамика с еще более ранним шамотом, вкрапленным в нее. Исследователи предполагают, что такое многократное использование, вероятно, имело смысл, выходящий за рамки простого сохранения керамики в горячем состоянии.

Новости археологии

Ранее археологи, проводившие раскопки древнего некрополя на юге Италии, обнаружили гробницу возрастом 2300 лет. В ней были найдены редкие надписи на мессапском языке - малоизученном доримском языке, на котором когда-то говорили в юго-восточной Италии. Эти надписи позволяют предположить, что погребенная здесь женщина могла занимать жреческую должность. В настоящее время изучается возможная связь захоронения с культом Деметры.

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