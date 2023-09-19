Ллойд Остин во время заседания "Рамштайн" заявил, что встреча с Зеленским состоится в четверг в Пентагоне.

Министр обороны США Ллойд Остин планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Остин во время заседания "Рамштайн" заявил, что встреча с Зеленским состоится в четверг в Пентагоне.

"Это 15-е заседание, и каждый раз меня поражает преданность более 50-ти стран, которые здесь собрались, чтобы помочь Украине в защите. Впервые к нам присоединился министр обороны Украины Рустем Умеров. Также я ожидаю встретиться с президентом Зеленским в четверг в Пентагоне", - сказал он.

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Визит Зеленского в США

Советник лидера США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Зеленский посетит Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом в четверг, 21 сентября.

Зеленский приедет в Вашингтон на следующий день после того, как посетит Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке.

Это будет четвертая встреча Зеленского с Байденом с начала полномасштабной войны в Украине. Предыдущая была во время летнего саммита в Вильнюсе.

В ходе визита украинский президент в четверг, 21 сентября, выступит перед американскими сенаторами в Вашингтоне.

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