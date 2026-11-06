Как может закончиться война России против Украины: Рютте сделал заявление

Кроме того, он выразил восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским.

Маловероятно, что война России с Украиной будет иметь победителя. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit. Об этом пишет Bloomberg.

Его спросили, выиграет ли кто-нибудь войну в Украине, начавшуюся с вторжения России в феврале 2022 года.

"Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом", – сказал Рютте.

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Также он подчеркнул, что Европа должна будет оставаться бдительной в отношении потенциальной российской агрессии даже после того, как война в Украине в конце концов закончится.

"Российская угроза сейчас не проявляется непосредственно на нашей границе, потому что многие из этих солдат задействованы в Украине. Но если с этим будет покончено, то их огромная армия не будет там просто для того, чтобы быть огромной армией", – заявил генсек НАТО.

Также он выразил "огромное восхищение" президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что они общаются каждую неделю.

О дизельном соглашении Трампа и Путина

Рютте подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина важно поддерживать "хорошие отношения". Он признал, что после объявления их соглашения о поставках дизельного топлива в США в Европе возникла "паника".

"Я это понимаю, я тоже удивленно поднял брови", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что в этом году Европа также закупила у России значительные объемы сжиженного природного газа – "гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу!". Он добавил, что "Европа тоже не такая уж и безгрешная".

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине может затронуть всю Европу. Это будет масштабное соглашение, и оно коснется не только Украины. Я бы даже сказал, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, замечательное соглашение. Все будут в восторге", – сказал он.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планирует обсудить с Путиным завершение войны в Украине. По словам турецкого лидера, его министр иностранных дел и другие чиновники в настоящее время ведут переговоры как с Украиной, так и с РФ о возможности встречи представителей стран в Турции. Это заявление он сделал после встречи с президентом Украины Зеленским.

Сейчас готовится встреча США, Украины и России, которая должна состояться в Абу-Даби 10–11 ноября. По сообщению Reuters, стороны планируют обсудить прекращение войны Москвы против Украины, послевоенные соглашения по безопасности и деэскалации.

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