Огромная чёрная дыра сорвалась с места и мчится с такой скоростью, что рождает новые звезды

Продвигаясь сквозь межзвездное пространство, она сжимает и разогревает встречающиеся на пути газы, создавая вокруг себя мощную ударную волну.

Данные, полученные с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", подтвердили существование одной из самых быстродвижущихся сверхмассивных черных дыр, когда-либо наблюдавшихся учеными. Об этом пишет raketa.hu.

Она несется сквозь межзвездное пространство с такой скоростью - преодолевая расстояние от Земли до Луны всего за четырнадцать минут, - что в ее кильватере рождаются новые звезды.

Объединив более ранние сведения, полученные телескопом "Хаббл", с детальными результатами наблюдений телескопа "Джеймс Уэбб", исследователи обнаружили первую сверхмассивную черную дыру, которая на огромной скорости покинула свою родную галактику. Тем самым было подтверждено существование одного из самых стремительных космических объектов, когда-либо зафиксированных во Вселенной. В статье сказано:

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"Эта "сбежавшая" черная дыра, масса которой в десять миллионов раз превышает массу Солнца, движется с поразительной скоростью: расстояние от Земли до Луны она преодолела бы всего за четырнадцать минут. Ее скорость - около 1000 километров в секунду - значительно выходит за рамки стандартной галактической динамики".

Отмечается, что в настоящее время объект находится примерно в 230 000 световых лет от своей бывшей галактики, что само по себе доказывает: черная дыра успешно преодолела гравитационное притяжение родной звездной системы.

Продвигаясь сквозь межзвездное пространство, она сжимает и разогревает встречающиеся на пути газы, создавая вокруг себя мощную ударную волну. Более того, этот физический процесс приводит к неожиданному результату: позади "монстра" начинают формироваться новые звезды - внутри яркого газового шлейфа, который, согласно наблюдениям, растянулся на 200 000 световых лет.

Как удалось "сбежать" этому сверхмассивному гиганту

Исследователи полагают, что столь драматичный "побег" мог стать следствием древнего слияния галактик, высвободившего колоссальные силы, которые вытолкнули центральную черную дыру из ее исходного положения. Согласно другому сценарию, могла возникнуть нестабильная система из трех тел, в результате чего один из объектов был выброшен в межзвездное пространство.

Питер ван Доккум, ученый из Йельского университета и ведущий автор исследования, назвал это явление поразительным. Эксперт подчеркнул, что, хотя физические теории и предсказывали ранее возможность подобных "побегов", перемещение объекта столь огромной массы потребовало бы невообразимого количества энергии.

Новости об изучении космоса

Ранее астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы планету, где много воды и погода похожа на земную. Космический телескоп James Webb обнаружил водяные облака на коричневом карлике WISE 0855. Этот объект расположен в 7,5 световых лет от Земли.

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