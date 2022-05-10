Президент Зеленский призвал мир давить на россию для остановки агрессии, последствия которой отмечает не только Украина.

Без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Он констатировал, что обычная жизнь в Одессе, связанная с морем, заблокирована Россией.

"И это удар далеко не только по Украине. Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. А со временем ситуация может откровенно стать страшной. Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Африки и в странах Азии. Это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща. Все европейцы, весь свободный мир", - отметил Зеленский.

По его словам, вместе необходимо оказывать давление на Россию, создать действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну.

"И, кстати, сегодня – несмотря на присутствие президента Европейского Совета – российские военные снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Вот такое истинное отношение России к Европе. И таким оно всегда было. Что бы ни говорили в Москве", - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что встретился в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

"Обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этого уважаемого института. Благодарен за поддержку нашего государства визитом в нашу столицу именно в этот день. День Европы", - отметил он.

Напомним, Зеленский рассчитывает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС в июне.

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