Без аграрного экспорта из Украины десятки стран уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении к украинцам.
Он констатировал, что обычная жизнь в Одессе, связанная с морем, заблокирована Россией.
"И это удар далеко не только по Украине. Без нашего аграрного экспорта десятки стран в разных регионах мира уже сейчас оказались на грани дефицита продовольствия. А со временем ситуация может откровенно стать страшной. Политики уже обсуждают, какими могут быть последствия ценового кризиса и голода в странах Африки и в странах Азии. Это прямое следствие российской агрессии, которое можно преодолеть только сообща. Все европейцы, весь свободный мир", - отметил Зеленский.
По его словам, вместе необходимо оказывать давление на Россию, создать действенное принуждение России к тому, чтобы она остановила эту позорную войну.
"И, кстати, сегодня – несмотря на присутствие президента Европейского Совета – российские военные снова нанесли ракетный удар по Одесской области. Вот такое истинное отношение России к Европе. И таким оно всегда было. Что бы ни говорили в Москве", - отметил Зеленский.
Он также сообщил, что встретился в Киеве с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.
"Обсудили, что можно сделать для мира в Украине и Европе с помощью инструментов этого уважаемого института. Благодарен за поддержку нашего государства визитом в нашу столицу именно в этот день. День Европы", - отметил он.
Напомним, Зеленский рассчитывает, что Украина получит статус кандидата в члены ЕС в июне.