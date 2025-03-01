Отмечается. что уход от власти Зеленского может спровоцировать кризис на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, пережил решающий момент своего президентства. Он должен либо волшебным образом "залечить" раскол после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом, как-то выжить без Америки, либо отойти в сторону и позволить кому-то другому попытаться, и последнее, возможно, самое простое, пишет CNN.

"Мы ничего не можем сделать, чтобы исправить это", - заявил высокопоставленный американский чиновник, добавив, что исправить это должен Зеленский. Сенатор Линдси Грэм также предположил, что Зеленский должен быстро исправить это или отойти в сторону.

Вместе с тем, как говорится в публикации, его уход от власти, как того хочет Москва, может спровоцировать кризис на передовой, подорвав политическую ясность и легитимность правительства в Киеве, где парламентские процессы или некорректные выборы военного времени, скорее всего, помешают появлению чистого преемника.

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Отмечается, что каждую ночь в Киев прилетают волны беспилотников, но город адаптируется, люди терпят, свет остается включенным. И эта устойчивость делает раздражение Зеленского, когда ему читают лекции о жертвах и опасности его страны, более понятным.

Как резюмировал один украинский гражданский: "Достоинство - это тоже ценность. Если Россия не может его уничтожить, почему США думают, что могут?".

Напомним, ранее в The New York Times писали, что может быть немедленно отменена вся помощь США Украине, разрешенная и оплаченная во время президентства Джо Байдена, .

После перепалки в Белом доме Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, хоть он и считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

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