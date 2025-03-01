Президент добавил, что Украина не может потерять свою свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский после провальной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

Как пишет BBC, ведущий Брет Байер спросил Зеленского, сможет ли Украина сдержать Россию без постоянной поддержки США.

"Нам было бы сложно. Вот почему я здесь", - ответил он.

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Президент добавил, что Украина не может потерять свою свободу.

"Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили так много людей. Просто чтобы забыть об этом, просто чтобы сказать, что Путин отличный парень, нет", - отметил Зеленский.

По его словам, он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины от США.

Президент считает, что текущая военная помощь США недостаточна.

"Мы не видим достаточного нового объема поддержки со стороны Соединенных Штатов, при всем уважении еще раз", - отметил он.

Отвечая на предположение сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что США больше не смогут вести с ним переговоры, Зеленский заявил:

"Американцы голосуют за американского президента... и только украинцы голосуют за своего президента".

Заявление Зеленского помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он благодарен президенту США Дональду Трампу и народу США за предоставленную помощь. Об этом он заявил в интервью Fox News, отметив, что украинцы больше всех хотят закончить боевые действия.

"Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Я просто говорю, что нам с США просто нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина", - пояснил Зеленский.

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