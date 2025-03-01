Такая демонстрация разобщенности рискует придать смелости российскому диктатору Путину на переговорах об окончании войны.

Сложная задача переговоров о прекращении войны между Украиной и Россией теперь сталкивается с еще одним пугающим препятствием - сломанными отношениями между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Как пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), встреча, которая должна была стать демонстрацией единства, переросла в скандал на камеру, в котором Зеленский утверждал, что Кремлю нельзя доверять заключение мира, а Трамп вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обвинили его в ведении войны и в том, что он не поблагодарил их за помощь США.

Кроме того, Reuters отметил, что встреча Зеленского с Трампом закончилась катастрофой перед мировыми СМИ в Белом доме. Зеленский хотел убедить США не вставать на сторону Путина. А вместо этого Трамп и Вэнс набросились на него, заявив, что он проявил неуважение, что привело к новому падению отношений с важнейшим военным союзником Украины.

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Как сказал изданию американский чиновник, украинскому лидеру было приказано уйти.

Соглашение между Украиной и США о добыче полезных ископаемых осталось неподписанным и в подвешенном состоянии.

Европейские лидеры бросились на защиту Зеленского, который поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и председателем Совета ЕС Антонио Костой, сообщил Reuters представитель украинской делегации в Вашингтоне.

Издание отметило, что Трамп сблизился с РФ с тех пор, как стал президентом, шокировав союзников в Европе и сделав Украину еще более уязвимой. Пятничный скандал стал самым публичным проявлением этого сдвига.

И без того напряженная встреча взорвалась, когда Вэнс подчеркнул необходимость дипломатии для разрешения войны, а Зеленский, скрестив руки, возразил, что Путину нельзя доверять, и отметил, что Вэнс никогда не посещал Украину. "О какой дипломатии ты говоришь, Джей Ди?", - спросил Зеленский, перечислив неудачные дипломатические усилия с РФ.

"Я говорю о той дипломатии, которая положит конец разрушению твоей страны", - парировал Вэнс.

Зеленский открыто бросил вызов Трампу за его более мягкий подход к Путину, призвав его "не идти на компромиссы с убийцей".

Трамп иего команда быстро перешели в соцсети после встречи, чтобы обвинить Зеленского в неуважении к США.

Зеленский, на вопрос во время интервью Fox News, можно ли спасти его отношения с Трампом после извержения в пятницу, сказал: "Да, конечно" и, по-видимому, выразил некоторое сожаление, добавив: "Мне жаль".

В Конгрессе реакция Республиканской партии Трампа была неоднозначной, в то время как демократы раскритиковали его за то, как он провел встречу.

Скандал Зеленского с Трампом

Вчера вечером в Белом доме состоялась встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Сначала беседа шла в добродушной атмосфере. Однако затем в беседу вмешался Вэнс, который потребовал от Зеленского благодарности за помощь США и настаивал, что Украина должана согласиться на условия, которые ей навязывают. После этого завязалась словесная перепалка, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом.

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