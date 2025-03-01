Вся помощь США Украине, включая поставки боеприпасов и оборудования, разрешенные и оплаченные во время президентства Джо Байдена, может быть немедленно отменена.
Об этом заявил официальный представитель администрации президента США Дональда Трампа, The New York Times (NYT). После полномасштабного вторжения РФ о поставках военной помощи США объявляли примерно каждые две недели во время администрации Байдена, а иногда и чаще.
По данным Пентагона, около $3,85 млрд осталось из того, что Конгресс разрешил изъять из запасов Министерства обороны. Бывший высокопоставленный военный чиновник из администрации Байдена сказал, что последнее из оружия, которое Украина приобрела у американских оборонных компаний, будет отправлено в течение следующих шести месяцев.
После этого Европа самой придется поддерживать Украину.
NYT отметил, что Трамп настаивал на "возмещении" за военную помощь. Вчера ожидалось подписание соглашения которое предоставит США доступ к минеральным богатствам Украины. В проекте соглашения неопределенно упоминались гарантии безопасности для Украины, поэтому Зеленский покинул Белый дом без соглашения.
Издание отметило, что Украина зависела от оружия США на протяжении всей войны и с момента инаугурации Трампа не было объявлено ни о каких поставках, а последние поставки оружия эпохи Байдена замедлились до минимума.
"Очевидно, что украинские чиновники понимали, что поставлено на карту после президентских выборов в США, и Зеленский быстро начал согласованную кампанию по завоеванию следующего американского президента в надежде, что помощь его стране будет продолжаться", - написало издание.
Однако, после пятничного спектакля в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент может решить прекратить даже косвенную поддержку, предоставляемую США, которая включает другие виды военного финансирования, обмен разведданными, обучение украинских военных и пилотов и размещение колл-центра, который управляет международной помощью на военной базе США в Германии.
"Такие действия стали бы шокирующим отказом от находящейся в тяжелой ситуации страны-партнера, ознаменовав конец поддержки", - констатировало издание.