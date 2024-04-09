Германия еще никогда не размещала войска на постоянной основе за пределами своей территории.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал "историческим моментом", когда немецкий контингент сел на военный самолет для переброски в Литву.

Писториус назвал эту бригаду "флагманом" геополитического поворотного момента канцлера Германии Олафа Шольца, который он объявил два года назад после полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Financial Times. В частности, стратегия заключается в размещении тысяч военнослужащих из западных государств в странах, граничащих с РФ.

"Это важный день для Бундесвера", - прокомментировал Писториус, отметив, что планируемая база станет первой в современной истории Германии.

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Издание уточнило, что хотя Германия участвовала в многонациональных миссиях и военных операциях за границей вместе с НАТО и другими партнерами после окончания холодной войны, она никогда не размещала войска на постоянной основе за пределами своей территории.

"Еще многое предстоит сделать, в том числе на местном уровне. Инфраструктура должна быть хорошей, казармы должны быть... жилье, квартиры. Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить бригаду с самого начала так, как она должна быть оснащена", - отметил Писториус.

"Однако начало скромно. Первые 20 человек будут проживать в гостиницах, а затем снимать квартиры. К концу лета Германия ожидает, что в общей сложности 150 военнослужащих начнут новую жизнь в Прибалтике", - написало издание.

Эта часть немецкий венных являются первыми из 4800 солдат, которые будут постоянно дислоцированы в странах Балтии к 2027 году в качестве ключевой части новых передовых планов обороны НАТО против Кремля. Немецких военных преобразуют в 45-ю танковую бригаду и в итоге она будет состоять из одного танкового батальона Leopard 2, одного мотопехотного батальона Puma, одного многонационального боевого батальона и войск поддержки.

Литва очень хотела, чтобы Германия как можно скорее отправила войска в дополнение к британским солдатам в Эстонии, канадцам в Латвии и американцам в Польше.

Укрепление границ НАТО

После полномасштабного вторжения РФ в Украину восточные страны-члены НАТО заговорили о необходимости укрепления войск. Так, США перебросили свой контингент в Польшу, который теперь будет нахдиться там на постоянной основе.

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