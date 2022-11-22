Ускорения работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, которые ранее выполнялись последовательно, и основано на уроках, извлеченных из пандемии коронавируса.

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения запасов, истощенных поставками оружия в Украину.

Как сообщает Reuters, чиновник, отвечающий за закупку оружия, Дуг Буш заявил, что ускорения работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, которые ранее выполнялись последовательно, и основано на уроках, извлеченных из пандемии коронавируса.

Со второй половины октября США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов. Отмечается, что акцент сделан на боеприпасы и ракеты. В частности, США заключили контракт на 477 млн долларов с компанией Lockheed Martin.

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Буш подчеркнул, что этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона на 15%.

Военная помощь США

15 ноября Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить выделение 37,7 миллиарда долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Вооружение в новом пакете помощи США Украине содержит ракеты к ЗРК HAWK, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, включено также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее защитное снаряжение.

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