14,5 миллиарда долларов пойдут, в частности, на прямую бюджетную поддержку Украины.

Белый дом обратился к Конгрессу США с просьбой одобрить выделение 37,7 миллиарда долларов на безопасность и другую помощь Украине.

Как пишет "Голос Америки", новая помощь рассчитана на период 2022-2023 фискального года (до 1 октября следующего года).

"Мы должны продолжать поддерживать народ Украины, который защищает свой суверенитет и решительно противостоит перед лицом жестокой войны России", - цитируют журналисты Белый дом.

21,7 миллиарда долларов планируют направить на оборудование для Украины, пополнения запасов Пентагона и на военную, разведывательную и иную военную поддержку Украине.

Еще 14,5 миллиарда долларов - на прямую бюджетную поддержку Украины, инвестиции, которые являются критическими во время военного времени, помощь по безопасности, укрепление глобального уровня продовольственной безопасности и гуманитарную помощь.

626 миллионов долларов направят на поддержку ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического запаса нефти, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию и обеспечить постоянный доступ к энергетическим ресурсам. Еще 900 миллионов долларов - для оказания помощи в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг уволенным.

Военная помощь США

Администрация Байдена предоставила Украине военную помощь на сумму более 18 миллиардов долларов после вторжения России в конце февраля. В пятницу США объявили о своей последней помощи на сумму примерно 400 миллионов долларов.

Вооружение в новом пакете включает ракеты до ЗРК HAWK, четыре ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего, включены также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и защитное зимнее снаряжение.

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