Запад фактически находится в состоянии войны с осью тоталитаризма, и суровая реальность заключается в том, что он проигрывает, даже не осознавая этого.

Опасность, которую представляет для свободного мира новая ось тоталитарных государств, является самой большой из тех, с которыми мир сталкивался после окончания холодной войны. Она растет у всех на глазах, но лидеры Запада делают все возможное, чтобы эту угрозу преуменьшить.

Об этом в своей колонке для The Telegraph пишет британский парламентарий Иен Дункан Смит. Он отмечает, что главными членами этой оси тоталитарных государств являются Китай, Северная Корея, Россия и Иран. Но наряду с ними растет список тоталитарных попутчиков – от Сирии и Мьянмы до некоторых стран Персидского залива и значительного количества африканских государств.

"Каждая из этих стран уже имеет список обвинений в жестокости, вызывающей ужас. Преступления России, конечно, хорошо известны, многие из них совершены в рамках стремления Владимира Путина восстановить границы бывшего Советского Союза. После того, как Кремлю сошла с рук его агрессивная война против Грузии в 2008 году, за незаконной аннексией Крыма в 2014 году последовало жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину в 2022 году. Внутренние репрессии Путина против политической оппозиции и внешние кибератаки на Запад усиливают ужасную и угрожающую репутацию его страны как за рубежом, так и внутри страны", – пишет он. Видео дня

Помощь России оказывает Пекин, в частности – в организации поставок оружия из Северной Кореи. В то же время Китай совершает геноцид в Синьцзяне, систематически уничтожая уйгурский народ. Он разорвал международный договор, китайско-британскую совместную декларацию по Гонконгу, и с тех пор арестовывает и сажает борцов за демократию. Кроме того, Китай угрожает силой захватить Тайвань и военной силой оккупировал острова в Южно-Китайском море, запугивая всех, кто подойдет слишком близко.

Китай и Россия также тесно сотрудничают с Ираном, предлагая не только поставки оружия, но и стратегическую поддержку. Они не поддержали Израиль после жестокого убийства и захвата в заложники израильских гражданских лиц, совершенного ХАМАСом 7 октября 2023 года.

"Запад фактически находится в состоянии войны с этой осью тоталитаризма, и суровая реальность заключается в том, что мы проигрываем, даже не осознавая этого. После окончания холодной войны демократия постепенно отступает. Сейчас, впервые за много лет, большим количеством независимых государств управляют автократии. Роль Китая в этом процессе имеет решающее значение. Западные правительства массово стимулировали экономику Пекина и, как следствие, стали полностью зависимыми от Китая в отношении огромного спектра товаров. (...) Мы зависим от этой угрожающей и жестокой страны в огромных сферах нашей экономики. Батареи, ветряки, электромобили, редкоземельные минералы – этот список можно продолжать и продолжать. Даже наши университеты зависимы от денег китайских студентов", – отмечает Иен Дункан Смит.

По его словам, сейчас усиление тоталитарных государств и бездействие Запада напоминает умиротворение 1930-х годов со всеми его последствиями.

"Нет, это не какой-то мифический "конец истории", а лишь повторяющаяся история", – констатировал британский парламентарий.

"Ось зла": как угрожают миру Китай, КНДР, Иран и Россия

Война России против Украины привела к еще более тесному сотрудничеству тоталитарных государств между собой. Иран и КНДР поставляют Москве оружие для обстрелов украинских городов. Китай, хотя Пекин и отрицает этот факт, также неоднократно обвиняли в военной поддержке России.

Примечательно, что Китай продолжает угрожать захватить Тайвань. Недавно лидер Китая Си Цзиньпин заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США пытаются побудить КНР напасть на Тайвань.

Кроме того, Китай на четверть увеличил ядерный арсенал за год. По оценке SIPRI, за прошлый год размер ядерного арсенала КНР вырос с 410 боеголовок до 500, и ожидается, что он продолжит расти.

В свою очередь, КНДР продолжает испытывать баллистические ракеты, выпуская их в направлении Японии. Пхеньян также неоднократно отправлял в сторону Южной Кореи воздушные шарики с мусором.

А 18 июня десятки военных КНДР ненадолго перешли на территорию Южной Кореи. Были произведены предупредительные выстрелы.

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