Другие государства тоже модернизируют свои ядерные силы, но меньшими темпами.

На фоне войны в Украине и палестино-израильского конфликта девять ядерных держав мира модернизируют свои ядерные арсеналы, а некоторые из них наращивают количество боеголовок. Об этом говорится в ежегодном отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По подсчетам организации, по состоянию на январь 2024 года глобальные запасы ядерных боеголовок составляли примерно 12 121 единиц, из которых около 9585 находились в военных запасах для потенциального использования. При этом, по оценкам, 3904 из них были развернуты вместе с ракетами и самолетами, что на 60 больше, чем в январе 2023 года. Около 2100 развернутых боеголовок находились в состоянии повышенной боевой готовности на баллистических ракетах.

Отмечается, что почти все эти боеголовки принадлежали России или США. Однако впервые аналитики видят признаки того, что Китай тоже перевел часть своего ядерного арсенала в состояние повышенной готовности.

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"Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает падать, поскольку оружие времен холодной войны постепенно демонтируется, к сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение количества действующих ядерных боеголовок. Похоже, что эта тенденция будет продолжаться и, вероятно, ускорится в ближайшие годы, и это вызывает беспокойство", - сказал директор SIPRI Дэн Смит.

Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их запасов, пригодных для использования, оставались относительно стабильными в 2023 году, хотя, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше в оперативных силах, чем в январе 2023 года.

Вместе с тем быстрые темпы увеличения своего ядерного арсенала демонстрирует Китай. По оценке SIPRI, за прошлый год размер ядерного арсенала КНР вырос с 410 боеголовок до 500, и ожидается, что он продолжит расти. Аналитики считают, что к концу текущего десятилетия Китай потенциально может иметь столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько Россия или США, хотя его запасы ядерных боеголовок останутся гораздо меньше.

"Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти во всех государствах, имеющих ядерное оружие, есть либо планы, либо значительный толчок по увеличению ядерных сил", - сказал Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

Китай готовится к большой войне: последние новости

Как писал УНИАН, Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Это происходит на фоне усиления кампании давления на островное государство со стороны Пекина. В частности заканчивается строительство гигантского десантного корабля с палубой для самолетов.

Одновременно китайские хакеры готовятся к тому, чтобы при необходимости парализовать всю критическую инфраструктуру США. Такая потребность может возникнуть, например, в случае китайского вторжения на Тайвань - чтобы сдержать США от защиты островного государства.

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