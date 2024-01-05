В ОПУ отметили важность создать действенный союз стран-партнеров Украины, который поставит точку в существовании "Оси зла" XXI века.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя информацию о применение Россией против Украины ракет, переданных Северной Кореей, подчеркнул, что никогда в истории "Ось зла" еще не была столь очевидной, маски окончательно сняты.

"Никакой маскировки уже не существует... РФ в рамках своей откровенной геноцидной войны впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из... Северной Кореи. Маски окончательно сняты", - отметил Подоляк в ссвоем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что московский режим больше не скрывает своих намерений, не пытается выдать масштабную захватническую войну за мифическую "денацификацию".

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"Теперь он бьет по украинцам ракетами, полученными из государства, где граждан морят в концлагерях: за незарегистрированное радио, разговор с туристом, за просмотр сериалов. Еще никогда в истории классическая "Ось зла" не имела вида столь очевидного, карикатурно преступного: Россия – Иран – Северная Корея. Режим (РФ), который мастит одежду оппозиционеров ядом, объединился с деспотией (КНДР), где неугодных чиновников расстреливают из зениток, и фанатиками (Иран), которые вешают людей за другую сексуальную ориентацию", - написал советник главы ОП.

В то же время он отметил способность мира противостоять этой оси

"Вопрос все еще заключается в том, смогут ли силы добра, проукраинская коалиция заключить максимально действенный союз, который поставит точку в существовании "оси зла" XXI века", - подытожил Подоляк.

Использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины

Во время новогодних праздников Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США. Впоследствии координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что РФ также ищет аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

Также УНИАН сообщал, что США созвали Совбез ООН из-за новых ракет в арсенале России. Заседание запланировано на 10 января.

НАТО поддержало запрос Украины на чрезвычайное заседание Рады Украина-НАТО в ответ на массированные ракетные и дроновые удары России, ключевой темой которого станет усиление противовоздушной обороны нашего государства.

Тем временем аналитики издания Defense Express предположили, какие баллистические ракеты Россия могла получить от КНДР та хочет от Ирана. Речь идет, вероятно, о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью в 300 км, а также Zolfaghar с дальностью в 700 км.

Великобритания жестко отреагировала на использование РФ северокорейских ракет против Украины. В МИД Британии призвали КНДР прекратить поставки оружия России.

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