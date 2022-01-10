Путин заявил, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста.

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемый "миротворческий контингент" будет находиться в Казахстане ограниченный период и после выполнения функций он будет выведен из страны.

Об этом он рассказал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, пишет ТАСС.

О "миротворцах" в Казахстане

Путин назвал "миротворческую операцию" ОДКБ в Казахстане "исключительно своевременной и легитимной".

Он отметил, что командующий "миротворцами" в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков, который командовал захватом Крыма в 2014 году, "знает свое дело".

"ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно", - сказал президент РФ.

О протестах в Казахстане

При этом он заявил, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а "внешними и внутренними деструктивными силами", и Казахстан столкнулся с "международным терроризмом".

"Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", - сказал Путин.

"В Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков", - заявил Путин.

Путин о ситуации в Казахстане сейчас

Путин считает, что ситуация в Казахстане постепенно нормализуется.

По его словам, уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована.

Путин уверен, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.

"Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии "цветных революций", - заявил он.

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Протесты в Казахстане: что известно

2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.

Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.

Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.

Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей, а задержаны – 7 939 человек.

В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.