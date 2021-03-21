Путин считает оккупацию Крыма историческим событием, свидетельствующим об укреплении России.

Президент РФ Владимир Путин назвал оккупацию украинского Крыма историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.

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Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, восстановление России как единого централизованного государства является ключевой вехой последних двух десятилетий.

В частности, глава государства прокомментировал оккупацию Россией украинского Крыма.

"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил "в родную гавань", то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - уверен Путин.

Аннексия Крыма: что известно

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Светлана Закелова