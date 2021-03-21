Президент РФ Владимир Путин назвал оккупацию украинского Крыма историческим событием, свидетельствующим об укреплении государства изнутри.
Читайте такжеВеликобритания намерена противостоять вмешательству России во внутренние дела других стран
Об этом он сказал в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
По его словам, восстановление России как единого централизованного государства является ключевой вехой последних двух десятилетий.
В частности, глава государства прокомментировал оккупацию Россией украинского Крыма.
"Что касается возвращения Крыма и Севастополя, как я в свое время говорил "в родную гавань", то да, это, конечно, очень яркое событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", - уверен Путин.
Аннексия Крыма: что известно
- Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram