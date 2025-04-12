Тегеран скептически относится к возможности заключения сделки.

В Омане стартовали непрямые переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном относительно возможности заключения новой ядерной сделки на фоне угроз и ультиматумов президента США Дональда Трампа. Информацию об этом подтвердил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает Reuters.

"Непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве министра иностранных дел Омана стартовали", - сообщил Багаи.

По словам Багаи, для каждой из делегаций были выделены отдельные комнаты. Представители Ирана и США обмениваются сообщениями через главу МИД Омана.

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"Основными темами переговоров станут деэскалация региональной напряженности, обмен пленными и ограниченные соглашения об ослаблении санкций в обмен на контроль над ядерной программой Ирана", - сообщает источник издания.

Встречи в Омане направлены на возобновление переговоров по ядерной сделке, которые зашли в тупик. Уточняется, что Оман долгое время выступал посредником между западными державами и Тегераном.

По данным издания, Иран подошел к переговорам с осторожностью, скептически относясь к возможности заключения сделки. В Тегеране растут опасения из-за президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал бомбить Исламскую Республику, если та не остановит развитие своей ядерной программы.

От Ирана на переговорах участвует министр иностранных дел страны Аббас Аракчи. Американскую делегацию представляет спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Угрозы Трампа Ирану из-за ядерной сделки

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца для новой ядерной сделки. Он отправил "жесткое письмо" верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, предложив провести переговоры, а также пригрозив последствиями.

В ответ на это в России предупредили Трампа о "катастрофе" из-за его угроз Ирану.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что методы американского лидера являются "неуместными", а его комментирии могут усложнить ситуацию.

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