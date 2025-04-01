Рябков заявил, что слова Трампа только усложняют ситуацию.

Россия осудила угрозы президента США Дональда Трампа бомбить Иран, если тот не согласится на новое ядерное соглашение. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью российским СМИ.

По его словам, потенциальные удары США по Ирану будут иметь "катастрофические" последствия.

"Угрозы действительно звучат, ультиматумы тоже звучат. Мы считаем такие методы неуместными, мы их осуждаем, мы считаем их способом со стороны США навязать свою волю иранской стороне", - посетовал Рябков.

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По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, недавние комментарии Трампа лишь "усложнили ситуацию".

"Последствия этого, особенно если удары будут нанесены по ядерной инфраструктуре, могут быть катастрофическими для всего региона", - добавил он.

Угрозы Трампа Ирану

Как ранее писал УНИАН, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану невиданными ударами. Он пообещал, что США будут бомбить страну и введут вторичные тарифы, если Тегеран не подпишет новое соглашение по своей ядерной программе.

Незадолго до этого Иран отказался от прямых переговоров с США по поводу ядерной сделки. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна всегда участвовала в непрямых переговорах с США.

В то же время, на фоне угроз Трампа в Иране привели в боевую готовность ракеты. Пусковые установки были подготовлены во всех городах, где есть подземные военные базы.