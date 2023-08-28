Он убежден, что Китай является более опасным соперником для Штатов.

Потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими, а также закроет Украине путь в НАТО в случае победы.

В своей колонке он пообещал отвергнуть "кровожадные изречения полезных идиотов, проповедующих беспроигрышную войну". "Чем дольше продолжается война в Украине, тем яснее становится, что победитель в ней только один: Китай. Я поведу Америку от морализма к реализму, совершив обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: Я поеду в Москву в 2025 году", - написал Рамасвами.

Он обещает обеспечить "мир" в Украине на условиях, которые называет выгодными для Штатов. "Администрация Байдена по глупости пытается заставить Си бросить Путина. На самом деле, мы должны заставить Путина бросить Си", - отметил политик.

Видео дня

Республиканец заявил, что согласится с российским контролем над оккупированными территориями и обязуется заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем.

"Я прекращу санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я возвышу Россию в качестве стратегической преграды на пути китайских замыслов в Восточной Азии", - добавил он.

Что известно о Рамасвами

Рамасвами - американский предприниматель и политик, основатель биофармацевтической компании.

Он стал победителем первого тура дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии. Дональд Трамп в дебатах не участвовал.

В начале лета Рамасвами заявлял, что Вашингтон должен сосредоточиться на противостоянии с Китаем, а Украину - заставить пойти на "большие уступки".

Вас также могут заинтересовать новости: