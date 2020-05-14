Байден опередил Трампа в предвыборной гонке – опрос

На национальном уровне Байден лидирует среди избирателей в возрасте от 65 лет.

Вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные опроса.

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51% зарегистрированный избиратель по всей стране отдал бы свой голос за Байдена, в то же время 46% поддерживают Трампа.

Поддержка Байдена на сегодня преимущественно опирается на демократов, Трампа – на республиканцев.

При этом к кандидатуре Байдена более благосклонны женщины и цветные люди, к действующему американскому лидеру – мужчины и белые люди. В сравнении с мартом все больше молодежи отдали бы свой голос Трампу на предстоящих выборах

На национальном уровне Байден лидирует среди избирателей в возрасте от 65 лет.

Отмечается, что наибольшее преимущество Трампа над Байденом заключается в его управлении экономикой. 54% выразили ему доверие в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, Трамп не верит в опросы общественного мнения, показывающие высокий рейтинг Джо Байдена – его соперника в предвыборной гонке.