Трамп не верит в высокий рейтинг своего политического соперника Байдена

При этом президент отметил, что удивлен, что у бывшего вице-президента дела идут хорошо.

Президент США Дональд Трамп не верит в опросы общественного мнения, показывающие высокий рейтинг Джо Байдена – его соперника в предвыборной гонке.

Об этом он сообщил в интервью Reuters в Овальном кабинете.

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При этом президент отметил, что удивлен, что у бывшего вице-президента дела идут хорошо.

«Я не верю в опросы. Я считаю, что граждане умные. И я не думаю, что они посадят сюда некомпетентного человека», – заявил Трамп, добавив, что Байден некомпетентный уже 30 лет.

«Его внешняя политика была катастрофой», – утверждает американский глава.

Напомним, Трамп также утверждал, что Китай заинтересован в его проигрыше на следующих президентских выборах и будет всячески поддерживать Джо Байдена.