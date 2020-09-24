Большинство стран мира не признали легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.

Александра Лукашенко с так называемой «инаугурацией» поздравил только лидер одной страны - президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

О поздравлении лидера Туркменистана сообщило в среду вечером туркменское государственное агентство Turkmenistan Today.

Как известно, дату церемонии инаугурации не объявляли и на нее не приглашали послов других стран в Беларуси. Лукашенко заявил, что "по законам Беларуси, мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать".

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"Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: то тайна, то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал он в четверг.

Большинство стран мира не признали легитимность Александра Лукашенко. Среди них: 27 стран Европейского Союза, Великобритания, США, Канада, а также Украина.

До «церемонии инаугурации» с так называемой «победой» Лукашенко поздравляли лидеры РФ, Турции, Венесуэлы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

Также стоит отметить, что официального поздравления с инаугурацией от лидера Китая не было, но выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, который поддержал Лукашенко.

«Китай уважает выбор, сделанный народом Белоруссии, президентские выборы - внутреннее дело страны», - приводит "РИА Новости" текст его заявления.

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Протесты в Беларуси и инаугурация Лукашенко

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протестов и забастовки, которые длятся уже более месяца. Силовики жестоко задерживают и избивают демонстрантов, пострадали сотни людей. Есть погибшие.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Беларуси в ходе тайной церемонии инаугурации. На нее были приглашены всего несколько сотен человек, инаугурация проводилась без анонса и телетрансляции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: Денис Прядко