Спикер посоветовал обращаться за комментариями к Украине.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки отказалось от комментариев по поводу катастрофы F-16 в Украине.

Во время брифинга представитель Пентагона генерал Патрик Райдер посоветовал журналистам обращаться с запросами по этой аварии к украинской стороне, которая и расследует инцидент, пишет Укринформ.

"Как и любая суверенная нация, где происходит подобный инцидент, они играют ведущую роль в проведении расследования. Поэтому, Украина является главной в расследовании", - отметил Райдер. Видео дня

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