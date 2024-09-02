Бывший офицер ПВО считает ключевым моментом то, что пилот не катапультировался.

На сегодня нет четкого понимания, почему был потерян истребитель F-16, и версия о возможном "дружественном огне" является лишь одной из многих. Об этом сказал авиационный эксперт, бывший офицер ПВО Валерий Романенко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, американцы сомневаются, что именно "Пэтриот" мог сбить F-16 в Украине.

Романенко подчеркнул, что все зенитные ракеты наводятся в автоматическом режиме. "Если же опираться на это и это был бы "дружественный огонь, то любая ракета могла попасть", - отметил он.

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При этом он напомнил, что в день, когда погиб пилот и уничтожен самолет, то в воздушном пространстве Украины было как минимум 236 объектов - ракет и БПЛА.

"В такой обстановке действительно трудно сразу 100% разобраться. Надо получить доклады от этих подразделений, потому что зенитчики сами могли не увидеть, что ракета попала, если это был "дружественный огонь". Еще раз говорю - если...", - отметил Романенко.

По его словам, должна быть собрана боевая информация от всех подразделений, необходимо посмотреть на повреждения самолета, потому что по типичным пробоинам на нем можно определить убойные элементы какой ракеты попали в самолет.

Романенко значил, что надо проверять и мобильные группы, но ракеты у них не настолько мощные, чтобы попасть в самолет.

"Если бы попала ракета от мобильной группы, то у летчика было бы время катапультироваться, потому что там небольшая боевая часть и он почувствовал бы взрыв и успел бы доложить офицеру боевого управления, с которым у него постоянная связь, что что-то вышло из строя в самолете и вынужден катапультироваться. Но никакого доклада не было и летчик даже не успел катапультироваться, хотя это делается одним движением", - сказал эксперт.

Романенко сказал, что на F-16 есть очень сложная и очень эффективная система предупреждения.

"Даже когда его облучает радар, то летчик уже четко знает с какого расстояния он делает и с какого ракурса. Когда осуществлен пуск ракеты, то эта система - бортовой комплекс обороны предупреждает", - подчеркнул он.

По его словам, есть вопрос почему летчик не успел катапультироваться.

"Вот в этом основная интрига, что произошло. Действительно если бы взорвалась мощная ракета, то летчик не успел бы ничего сделать", - отметил эксперт.

По его словам, могло также быть столкновение с землей, электрическими проводами, какая-то проблема с управлением самолета. То есть могли быть десятки причин", - отметил Романенко.

Катастрофа F-16: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 августа погиб украинский военный летчик, который был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16. Именно на таком самолете погиб Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна").

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая выдвинула версию, что это могло произойти в результате "дружественного огня", то есть поражения украинскими подразделениями ПВО.

Президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательное расследование инцидента, учитывая версию о так называемом "дружественном огне". В то же время два неназванных американских чиновника заявили NYT, что "дружественный огонь", вероятно, не был причиной трагедии. Следователи из обеих стран рассматривают другие возможные причины, такие как техническая неисправность или ошибка пилота.

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