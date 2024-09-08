Этот процесс потребует финансовой и институциональной реформы.

Португалия активно продвигает вопрос присоединения Украины к Европейскому Союзу. Там предлагают, чтобы ЕС уже начал готовиться к возможному вступлению нашей страны.

"Мы очень вовлечены в процесс расширения... Нам нужно готовиться принять Украину в ЕС, когда это будет возможно. Этот процесс потребует финансовой и институциональной реформы, о которой мы должны позаботиться немедленно", - заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Рангел в кулуарах Форума Амбросетти в Италии, которого цитирует Bloomberg.

Как отмечается, на этом же мероприятии президент Владимир Зеленский встретился с премьером Италии Джорджией Мелони. Они договорились работать над конференцией, посвященной послевоенному восстановлению Украины. Мероприятие должно состояться в следующем году, даже если прекращение огня с Россией остается недостижимым.

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Вступление Украины в ЕС

28 февраля 2022 года, вскоре после российского вторжения, Украина подала заявку на членство в ЕС. Зеленский попросил немедленного вступления по "новой особой процедуре", а президенты восьми государств ЕС призвали ускорить процесс вступления.

21 июня 2024 г. Совет ЕС согласовал начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Ольга Стефанишина, которую недавно назначили министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила о том, что у Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС. По ее словам, сейчас Украина начала самый тяжелый этап вступительного процесса в ЕС.

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