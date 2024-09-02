Сейчас Украина и Европейский Союз определяют "наши пробелы, где мы еще не дотягиваем".

Двусторонние переговоры по вступлению Украины в ЕС вложены в календарь 24-25 годов, и этот этап на пути евроинтеграции нашей страны является самым тяжелым. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

Она напомнила, что 25 июня этого года начался переговорный процесс со странами-партнерами по направлениям будущего соглашения о вступлении Украины в ЕС.

"Мы не откладывали в долгий ящик этот процесс. Уже с 8 июля, после открытия переговоров, у нас начались двусторонние встречи по скринингу законодательства... И уже все двусторонние переговоры по всем направлениям, они вложены в определенный календарь 24-25 годов. Переговоры открываются кластерами, это означает по 6-7 разделов, в соответствии с направлением. В 2025 году мы точно начнем переговоры по кластеру "фундаментальные правила". Это блок, без которого невозможно говорить о каких-либо политических решениях", - прокомментировала Стефанишина.

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По словам вице-премьера, Украине надо быть готовой юридически стать частью единого рынка и соответствовать политическим критериям верховенства права. Это работа, которая продолжается сейчас и в 2025 году она подойдет к финализации переговорных позиций по всем разделам.

"Это конечно очень трудно, потому что до этого мы говорили только о политических критериях... Теперь это 7777 требований, и опять же в публичной плоскости, возможно, все не ощущается, но это тысячи и тысячи страниц правовой работы, это сотни и тысячи директив и регламентов, которые сейчас анализируются государственными органами, это десятки встреч, которые происходят прямо сейчас, пока мы с вами сидим и общаемся, то есть вся государственная машина сегодня вовлечена. Поэтому собственно правительство и создало 36 переговорных групп для того, чтобы правильно организовать, скоординировать этот процесс", - рассказала Стефанишина.

Она сказала, что на самом деле самый тяжелый этап переговоров происходит именно сейчас, когда и Украина, и Европейский Союз определяют "наши пробелы, где мы еще не дотягиваем". Как отметила вице-премьер, сейчас формируется соответствующий объем обязательств.

"Это не столько переговорный процесс, сколько сравнение систем, это условно говоря, знаете, как есть широкая колея и узкая колея, и надо как-то обеспечить движение всего транспорта", - пояснила Стефанишина

Евроинтеграция Украины

28 февраля 2022 года, вскоре после российского вторжения, Украина подала заявку на членство в ЕС. Президент Украины Зеленский попросил немедленного вступления по "новой особой процедуре", а президенты восьми государств ЕС призвали ускорить процесс вступления.

21 июня 2024 г. Совет ЕС согласовал начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Перед этим президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина уже выполнила все, что требовалось для фактического открытия переговоров о членстве в Евросоюзе.

25 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. По ее словам, мы находимся на пороге трансформационного момента.

В тот же день в своем видеообращении Зеленский отметил, что Украина обязательно станет полноправным членом Европейского союза. Теперь дело за общей технической работой, адаптации украинской системы к ЕС и политической волей Европы.

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