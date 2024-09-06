Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции рассказала про то, что нужно учитывать при вступлении Украины в ЕС.

Ольга Стефанишина, которую недавно назначили министром юстиции - вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявила о том, что у Украины могут возникнуть немало препятствий на пути к вступлению в ЕС.

В интервью "Европейской правде" она отметила, что не обойдется без сложностей, ибо это является частью нормального функционирования Европейского Союза.

"Мы осознаем, что почти ежеквартально нам нужно будет единство 27 членов ЕС для тех или иных шагов в наших переговорах о вступлении. Не всегда на уровне лидеров – иногда на уровне министров или послов – по открытию кластеров, одобрению отчетов, закрытию определенных разделов или переходу на следующий этап. Это становится нашей нормальностью", – заявила Стефанишина. Видео дня

Из-за этого Владимир Зеленский дал задание на развитие прочных отношений с нашими "соседями", что, по словам министра, относится не только к Венгрии с ее проблемной позицией.

"Потому что когда доходит до решений, требующих консенсуса, то мы иногда выясняем, что круг наших друзей шире, чем мы ожидали, и круг скептиков тоже шире, чем мы ожидали", – добавила она.

Из-за этого стоит всегда быть готовыми к тому, что хоть наши партнеры и кажутся "друзьями", периодически оказывается, что их интересы гораздо выше хороших отношений.

Европейский Союз и Украина

В начале лета 2024 года лидеры G7 пообещали предоставить Украине особенно важный транш помощи на сумму 50 млрд долларов. Однако с того момента прошло несколько месяцев, а союзники до сих пор не приняли окончательное решение по финансовой помощи Киеву.

Европейский Союз не сделал никаких необходимых шагов для того, чтобы Украине был предоставлен кредит с доходов от замороженных российских активов.

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