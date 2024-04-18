Европа тоже способна дать ПВО из собственных запасов, подчеркнул главный дипломат ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что нельзя постоянно рассчитывать на США, Европа должна дать Украине системы противовоздушной обороны из собственных запасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал журналистам перед началом встречи глав МИД стран "Большой семерки", которая проходит на острове Капри (Италия). Высокий представитель ЕС подчеркнул, что европейцы, США, Канада и Япония "должны принять быстрые решения для большей поддержки Украины".

"Потому что мы не можем позволить Путину одержать победу в Украине", - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что украинцы воюют, но нуждаются в вооружении, которое страны Запада должны передать как можно скорее.

Как проинформировал Боррель, в последующие дни должны быть приняты конкретные решения для предоставления Украине большего количества систем противовоздушной обороны, иначе энергетическая система Украины будет уничтожена. Речь идет о предстоящем заседании Совета ЕС с участием глав МИД и министров обороны стран-членов ЕС в Люксембурге 22 апреля. "Ни одна страна не может воевать без электричества дома, на заводах, на линии фронта, для всего", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

У него спросили, ожидает ли он, что США предоставят Украине больше систем Patriot.

"Они должны, но не только США. Мы не можем только рассчитывать на США. Мы должны взять на себя ответственность и прекратить говорить, что США сделают. Мы должны сделать. Мы имеем Patriot. Мы имеем противоракетные системы. Мы должны достать их из наших казарм, где они находятся "на всякий случай", и отправить в Украину, где разворачивается война. И я уверен, что мы это будем делать, но мы должны это делать быстро", - подчеркнул в ответ Боррель.

Также у него спросили, будет ли предложенная в Конгрессе США помощь для Украины объемом 61 млрд долларов достаточной. "Ничто не будет достаточным, но все необходимо. Это лучше, чем ничего. И я непременно должен сожалеть, что внутренняя политика в США задерживает поддержку для Украины", - считает дипломат.

Он отметил, что во время своего визита в Вашингтон напомнил США: то, что происходит в Европе, имеет значение и для них. "Этот первый шаг, который приветствуется. Но этого недостаточно. И я не хочу говорить, что США не делают. Я не ответственен за американскую политику", - сказал Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что ситуация в Украине сейчас ужасная. "Украинцы воюют, но для того, чтобы продолжать себя защищать, они нуждаются в оружии. Мы должны им предоставить его. Иначе, мы не можем ожидать, что они смогут сопротивляться", - сказал Боррель.

По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже прибыл в Италию. Он объяснит, какая ситуация сейчас в Украине с атаками на гражданское население и состоянием энергетической системы. "Понятно, что Путин стремится, чтобы в Украине был полный блэкаут", - подчеркнул Боррель.

Европа имеет 100 систем Patriot и должна дать их Украине

Ранее Боррель отметил, что европейская армия имеет около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза не могут их выделить Украине.

Дипломат отметил, что Евросоюз делает недостаточно для защиты Украины. Украинцы не имеют возможностей для того, чтобы избежать разрушений - последствий обстрелов Россия, говорил Боррель.

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