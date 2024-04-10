Боррель высказал мнение, что западные партнеры Украины должны больше внимания уделять тому, как не дать ее разрушить.

Евросоюз делает недостаточно для защиты Украины от российских ракетных атак и ударов КАБами, которыми оккупанты пытаются уничтожить украинские города.

В связи с этим Евросоюз должен срочно предоставить стране больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что у европейской армии есть около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза якобы не могут их выделить Украине.

"И все еще мы не можем предоставить семь, которые они отчаянно просят", - возмутился Боррель.

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Он отметил, что страны-члены Евросоюза должны уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение в настоящее время. Боррель считает, что лучший путь, чтобы меньше тратить на восстановление – это тратить больше для предотвращения разрушений.

"Украинцы не имеют возможностий для того, чтобы избежать разрушений, потому что, честно говоря, мы должны были бы делать больше и быстрее, чтобы у них были возможности, в которых онинуждаются", – констатировал главный европейский дипломат.

Системы Patriot для Украины

27 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что системами Patriot владеет много стран и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.

28 марта Зеленский сообщил, что США не передавали Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Тогда же он отметил, что до 7 единици этих систем могли бы обезопасить небо для индустрии, школ и украинских военных.

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