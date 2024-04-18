Об этом говорится в выводах саммита Европейского Совета.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза поддержали срочное предоставление новых систем противовоздушной обороны для Украины.

Об этом говорится в выводах саммита Европейского Совета, который проходит в Брюсселе. Там также уточнили, что активизация процессов будет касаться и боеприпасов.

"Европейский Совет подчеркивает необходимость срочного предоставления систем противовоздушной обороны для Украины и ускорения и активизации поставки всей необходимой военной помощи, в том числе артиллерийских боеприпасов и ракет", - говорится в выводах.

В то же время лидеры Евросоюза призывают Совет ЕС, на следующем заседании обеспечить необходимые дальнейшие действия.

Европейский Совет приветствует прогресс в отношении предложений направить сверхприбыли от обездвиженных активов России в пользу Украины и призывает быстро утвердить это предложение.

Также в выводах сказано, что военная помощь будет предоставлена Украине в соответствии с политикой безопасности и обороны отдельных стран-членов и с учетом безопасности и оборонных интересов стран-членов ЕС.

В то же время президент Европейского Совета Шарль Мишель на брифинге в Брюсселе сказал, что прошла хорошая дискуссия о предоставлении военной помощи для Украины. По его словам, страны-члены, которые имеют потенциал и способности, понимают необходимость обеспечения Украины большим количеством различных систем и боеприпасов. Он добавил, что в Евросоюзе чрезвычайно настроены поддерживать Украину.

Также у него спросили о временных рамках предоставления Украине большего количества систем ПВО в соответствии с призывом президента Владимира Зеленского.

"Это не вопрос месяцев. Это вопрос дней и недель. Это очень важно, чтобы мы выполнили наши обещания", - подчеркнул Мишель.

Он уверяет, что все заинтересованные стороны делают все возможное, чтобы ускорить и приложить больше усилий для оказания помощи Украине, в том числе были увеличены производственные возможности.

Зеленский заявил о дефиците ПВО в Украине

Ранее Зеленский заявлял, что в связи с дефицитом средств ПВО Украина вынуждена выбирать, какой город или объект защищать.

Также в новом интервью PBS NewsHour лидер Украины акцентировал, что ВСУ не смогли защитить от уничтожения Трипольскую ТЭС именно по этой причине. Ракет хватило лишь на то, чтобы сбить первые 7 боеголовок России. Остальные 4 попали по станции.

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