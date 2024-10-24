Лидер Беларуси заявил, что участие других стран в войне приведет к эскалации конфликта.

Александр Лукашенко отрицает сообщения о том, что КНДР отправила своих военных в Россию для участия в войне против Украины. Об этом лидер Беларуси заявил в интервью BBC.

Британский журналист Стив Розенберг пообщался с Лукашенко и выяснил, как он относится к отправке войск КНДР в Россию, чтобы они воевали против Украины. Беларусский диктатор ответил, что российский лидер Владимир Путин не допустил бы подобного.

"Чушь. Зная свой характер, Путин никогда бы не стал уговаривать другую страну вовлечь свою армию в российскую спецоперацию в Украине", - сказал Лукашенко.

Видео дня

Розенберг уточнил у лидера Беларуси, что может произойти, если сообщения об отправке военных КНДР в РФ подтвердятся. Лукашенко рассказал:

"Это будет шаг к эскалации конфликта, если на линии соприкосновения окажутся вооруженные силы любой страны, даже Беларуси. Даже если бы мы ввязались в войну, потому что вы, англосаксы, тут же скажете, что с одной стороны влезла другая страна и в Украину будут введены войска НАТО".

Журналист также узнал, просил ли Путин когда-нибудь Лукашенко предоставить белорусские войска для войны против Украины. Лидер Беларуси ответил, что он не обсуждал этот вопрос ни с кем с российской стороны.

Розенберг отметил, что Беларусь все же сыграла свою роль в войне против Украины. Он подчеркнул, что в феврале 2022 года полномасштабное вторжение РФ началось, частично, с белорусской территории и Лукашенко дал разрешение Кремлю сделать это.

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории?", - возмутился Лукашенко.

Лидер Беларуси добавил, что на территории его страны проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат и Путин начал отводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, по дороге, идущей вдоль границы с Украиной:

"В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через Минск".

Кроме того, Лукашенко заявил, что не звонил Путину для того, чтобы узнать, что происходит. По его словам, российский диктатор имеет право распоражаться своими солдатами так, как считает нужным.

Военные КНДР на войне против Украины - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что разведка Южной Кореи подтвердила информацию о том, что Северна Корея отправила в Россию своих военных для участия в войне против Украины. По информации ведомства, в РФ прибыли около 3 тысяч солдат и это не предел.

Кроме того, бывший координатор Группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс говорил о том, что войска КНДР в Украине потерпят сокрушительное поражение, если будут воевать на стороне России.

Также в Defence Express разобрались, какое оружие Северная Корея получает от РФ за помощь в войне против Украины. По словам экспертов, у КНДР нет многих военных технологий, в которых она нуждается.

Вас также могут заинтересовать новости: