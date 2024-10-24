Отмечается, что, отправдяя военных на войну в Украину, режим Ким Чен Ына извлечет уроки из непосредственного наблюдения армии за современной военной тактикой.

Заключенное в июне соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей содержал секретный пункт, дававший КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат. Об этом рассказал бывший российский разведчик, проинформированный о деталях пакта, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, за этой тысячей военных последуют и другие. На данный момент большая часть северокорейских войск находятся на безопасном расстоянии от линии фронта, пишет издание. По данным южнокорейского разведывательного агентства, отправленные недавно северокорейские войска сначала прибыли в восточный российский город Владивосток, там они получили российскую военную форму, а затем были отправлены в города по всему Дальнему Востоку России для обучения.

Как отметил экс-разведчик, им показывают, как русские справляются с логистикой и тактикой на линии фронта, а также дают новое понимание войны с использованием беспилотников.

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По словам аналитиков, северокорейские войска могут играть различные роли: как специалисты по ракетам, солдаты на передовой или даже рабочие, обеспечивающие логистику.

В итоге, кроме более глубоких обещаний поддержки и передачи военных технологий из России, режим Ким Чен Ына извлечет уроки из непосредственного наблюдения армии за современной военной тактикой и тем, как северокорейское оружие действует на поле боя, добавляют аналитики.

Как отметил научный сотрудник по ядерной безопасности аналитическом центре Rand Corp в Калифорнии Бенджамин Р. Янг, Северная Корея пользуется шансом узнать, как выиграть войну на истощение и сокрушить противоборствующую сторону артиллерией:

"Никакие учения или учения не могут воспроизвести реальный военный опыт, и это может принести дивиденды в случае, если будущий конфликт разыграется на Корейском полуострове".

Специалист по Северной Корее в Университете Кукмина в Сеуле Федор Тертицкий акцентировал, что отправка тысяч солдат для России представляет риски для режима Кима. По его словам, северокорейские солдаты, если их отправить на передовую, могут сдаться Украине или сбежать, и что более опасно для диктаторского режима - их потенциальное "идеологическое заражение".

"Это очень рискованно для Северной Кореи. Киму будет сложно мотивировать свой народ сражаться в далекой стране, не зная, за что он воюет", - сказал эксперт.

Высокопоставленный сотрудник европейской разведки заявил, что Путин заинтересован в росте напряженности на Корейском полуострове: "Потому что это означает еще один конфликт, с которым придется иметь дело Западу, и еще меньше внимания, энергии и денег для Украины, которая является их стратегической целью".

Северная Корея отправила войска в Россию - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, министр обороны США Ллойд Остин заявил о доказательствах расположения войск Северной Кореи на территории России.

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже отправила в РФ примерно 3 тысячи своих военных. Кроме того, отмечалось, что Северная Корея изолирует семьи отобранных военнослужащих, "чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами".

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