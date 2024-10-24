Эксперты также считают, что Россия отправит северокорейские войска в "мясорубку" и не будет особо заботиться об их выживании.

Северокорейские войска в Украине потерпят сокрушительное поражение, а суровые реалии войны и изоляция северокоррейских войск от российских солдат окажут глубокое влияние на мировоззрение солдат КНДР. Такое мнение в комментарии France24 высказал бывший координатор Группы экспертов ООН по Северной Корее Хью Гриффитс.

Он объяснил, что, хотя у КНДР одна из самых больших армий в мире, однако ее качество оставляет желать лучшего, она опирается на массу, и северокорейские солдаты не были испытаны на поле боя. Поэтому, скорее всего, в войне в Украине пропаганда Ким Чен Ына о "непобедимости" Северной Кореи лопнет, как мыльный пузырь, что повлияет на их моральный дух.

"Украинцы собираются разбомбить их, и вы увидите поражение Северной Кореи... Они будут умирать, они не добьются никакого прогресса, они не дойдут до Киева на русских танках. Ничего хорошего для них не будет", - отметил эксперт.

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Кроме того, по словам Гриффитса, Россия скорее всего отправит именно северокорейские войска в "мясорубку" войны и не будет особо заботиться об их выживании в плане удовлетворения базовых потребностей, таких как еда и вода.

"С ними не будут хорошо обращаться, их будут использовать как пушечное мясо", - считает он.

Это, по его словам, вызовет страх, и скорее всего, приведет к массовому дезертирству. А это один из самых страшных кошмаров Ким Чен Ына, потому что это ставит под сомнение всю легитимность его режима.

В то же время, Эдвард Хауэлл, сотрудник Корейского фонда в Chatham House считает, что Ким Чен Ын скорее всего учел эти угрозы до того, как согласился поддержать российскую армию своими войсками. Учитывая деньги, продовольствие, военную помощь и спутниковые технологии, которые КНДР получает от России в обмен, выгоды слишком велики, чтобы Северная Корея сочла отправку своих войск в Россию ошибкой.

При этом Гриффитс отметил, что за эти риски Ким Чен Ын может заплатить более чем высокую цену.

"Я думаю, что это просчет. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ни для Кима, ни для Путина", - считает он.

Войска КНДР в Украине

По данным южнокорейской разведки, КНДР уже отправила в Россию 3 тысячи военных, и это не предел. При этом в ГУР заявили, что Северная Корея отправила в Россию 12 000 солдат, в том числе элитные подразделения специальных операций

Ранее глава ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в обмен на солдат получает от РФ ядерные технологии и "системы запуска подводных ракет".

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